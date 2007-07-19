Военные учения во имя мира

Белорусские и украинские военные проведут совместные учения в 2008 году.

Такая договоренность достигнута в ходе приграничной встречи начальников генштабов Вооруженных сил Беларуси и Украины в Бресте. Учения будут носить миротворческий характер.

В целом военные ведомства взаимодействуют активно. В частности, рассматривается вопрос о сотрудничестве Военной академии Беларуси и Национальной академии Украины. Это позволит готовить военные кадры двух государств, а также развивать военную науку.

В Бресте начальники генштабов Вооруженных сил Беларуси и Украины ознакомились с боевой подготовкой в тридцать восьмой мобильной бригаде, а также посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".