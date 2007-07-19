Президент призвал сотрудников КГБ к повышению профессионализма

Александр Лукашенко подверг критике прежнюю работу спецслужб и потребовал от новоназначенного руководства наведения порядка в структуре.

Глава государства озвучил новые задачи для белорусских чекистов, представляя сегодня в должности нового председателя Комитета госбезопасности генерал-майора Юрия Жадобина. До этого он занимал пост начальника Службы безопасности Президента Беларуси.

Два с половиной года назад собирались в этом зале примерно в таком же составе. Тогда представляли тоже нового руководителя. Сегодня о Степане Сухаренко, уже экс-председателе КГБ, Президент сказал: "Ему не удалось наладить системной работы по защите госбезопасности современными методами".



Полковники, подполковники и генералы - элита самой секретной службы страны. Их новый руководитель, Юрий Жадобин, прибыл заранее и зашел в зал к своим будущим коллегам. Генерал-майор Жадобин на должность председателя КГБ пришел с не менее серьезной - начальника Службы безопасности Президента. В свое время прошел все должностные ступени от командира взвода до командира полка. Был замминистром внутренних дел - командующим внутренними войсками.

Александр Лукашенко считает Комитет госбезопасности одной из важных составляющих стабильности в обществе, и отметил, что никогда не ориентировал КГБ на обеспечение личной безопасности власти. Ваша основная задача - защищать интересы народа и страны, подчеркнул Президент, обращаясь к руководящему составу ведомства.

Президент жестко раскритиковал работу Комитета государственной безопасности, представляя в должности нового председателя КГБ. Александр Лукашенко много говорил о месте спецслужб в жизни страны и озвучил особые требования, которые сегодня предъявляются к разведывательным службам.

Президент Александр Лукашенко: "От вас информация как вошла, так и вышла. Прощения за головотяпство не будет. КГБ - это солдаты народа. Ни в коем случае не создавать в стране напряженность, чтобы люди с оглядкой по улице ходили."

Кроме критики - слова благодарности. Президент поблагодарил сотрудников белоруской контрразведки за раскрытие агентурной сети военной разведки Польши. Надежные, порядочные и честные люди - это Глава государства о тех чекистах, которые провели эту операцию.

