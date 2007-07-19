Генеральный директор Международной организации по миграции в Беларуси

19 июля Брунсон Маккинли встретится с министром иностранных дел Сергеем Мартыновым, главой Администрации президента Беларуси Геннадием Невыгласом.

Также он примет участие в торжественном открытии Международного центра подготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми. Центр будет работать на базе Академии МВД Беларуси.

Выбор Беларуси обусловлен не только выгодным географическим и геополитическим положением. Международные эксперты высоко оценили белорусское законодательство и эффективность правоохранительной практики в этой сфере. Только в 2006 году перекрыто более 110 каналов вывоза наших граждан в 17 стран мира, выявлено свыше 560 преступлений, установлено около 1 тысячи жертв торговли людьми.