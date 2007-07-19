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Беларусь встречает официального гостя из Омана

19 июля 2007 07:38
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Министр иностранных дел Султаната Оман прибывает с визитом в Минск.

Юсеф бен Алауи бен Абдалла намерен встретиться с председателем Совета Республики Национального собрания Геннадием Новицким, министром иностранных дел Сергеем Мартыновым, а также председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым.

Стороны обсудят наиболее важные вопросы двустороннего сотрудничества. В 2004 году подписаны межправительственные соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и о взаимной защите инвестиций, а также Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел двух стран.

Напомним, в апреле во время визита на высшем уровне подписаны соглашения об избежании двойного налогообложения и о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Беларуси и Омана.

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