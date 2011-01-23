Владимир Шугля: Нас никто на Западе не ждет

Гость программы «Неделя» — почетный консул Беларуси в Тюменской области, председатель Тюменской общественной организации «Союз – интеграция братских народов» Владимир Шугля.

На этой неделе в Беларуси прошло второе по значимости после выборов событие — инаугурация президента. Вы были и на инаугурации, и на выборах наблюдателем. Ваши ощущения по итогам этой политической кампании?

Я уже во второй раз был и на инаугурации, и наблюдателем на выборах. Могу сказать только одно: всё было достойно. Я, как наблюдатель от СНГ, не нашёл никаких замечаний: всё было чётко организовано, люди шли, как на праздник, семьями. И действительно, непонятно даже, откуда зачастую берутся некоторые моменты, о которых мы сейчас говорим и которые слышим. Всё было достойно.

По части инаугурации — праздничное хорошее настроение, очень продуманное действо, красивое.

Вы были в Минске 19 декабря и, я думаю, знаете о том, что происходило в центре города. Ваша оценка тех событий, которые были на площади?

Во-первых, недоумение, прежде всего. Я даже не ожидал, что может быть такое вообще в Беларуси. Во-вторых, возмущение, даже не было понятно, что первое, что второе. И в-третьих, чёткое понимание того, почему они сделали удар по Избиркому — это как раз говорит о том, что они понимали, чтобы выборы не в их пользу, им надо было обязательно аннулировать эти результаты. Они конечно отрабатывали деньги, они конечно рассчитывали на картинку. Но я скажу, что власть очень достойно всё провела и настолько мирно показала суть людей, которые там были, что всё ясно.

Как Вам кажется, язык санкций, язык «дипломатической ругани» насколько уместен в современном мире? И насколько вообще уместно диктовать государству какие бы то ни было правила жизни?

Вы правильно сделали акцент на слове «суверенный». На мой взгляд, тот, кто не понимает, что Беларусь — суверенное государство, тот и пытается использовать эти рычаги. В этом и заложен глубокий смысл. Если государству, как и людям, привыкли диктовать свою волю, тогда так и получается, как сегодня. Если же человек, можем перейти и на уровень государства, понимает, что ты личность, что государство суверенно — возникает совершенно другой разговор. Уважительный, достойный и принимающий к сведению и то, что происходит у тебя в душе, если мы говорим о людях, и в государстве, если мы говорим о государстве.

Беларусь, ещё до выборов, на Всебелорусском собрании определила курс развития страны на перспективу. Как Вам кажется, ставка на социальное государство — насколько она оправданна в современных условиях зачастую не совсем стабильного экономического положения в мире?

Я как раз хотел бы отметить связь между тем, что мы говорили по поводу 19 декабря, и по поводу социального государства в настоящем и будущем. Понимаете, в чём проблема: ослабить власть — ослабить социальные гарантии для населения. Я в этом делаю знак равенства. Потому что кому нужна Беларусь, как и Россия в том числе, сильным государством? Нас никто на Западе не ждёт. Прежде всего, в нас видят людей, которые работали бы на тех, кто уже в Европе состоялся. И опять же разговор идёт о неравном отношении. Какая-то определённая категория людей — не бедных, а богатых — пытается себе ещё дополнительно привлечь ещё каких-то слуг, обслуживающий персонал. Очень красивая личина демократии. Поэтому наши социальные гарантии прежде всего в сильной власти. Если её не будет, к сожалению, многое у нас сегодня может быть по-другому.

Переговоры в Москве: премьеры фактически сняли достаточно болезненные вопросы — по нефти, по газу, договорились по АЭС. В этих переговорах зачастую звучит мысль о том, что Россия помогает Беларуси. Но, согласитесь, в современном мире не бывает просто помощи. Если мы говорим о выгодах Беларуси и измеряем их миллиардами долларов, то каковы выгоды России в этой ситуации?

Я бы немного по-другому поставил этот вопрос: я не сторонник пересчитывать то-то в рублях, в долларах, в евро. Надо смотреть вкупе: геополитика, экономика ходят вместе рядом, и оторвать их друг от друга просто невозможно. Какими деньгами можно измерить помощь Беларуси, закрывающей границу России? Подсчитать каждый квадратный метр? Второй момент: кто подсчитает всё то, что Беларусь затратила на ту же нашу Сибирь, воссоздав и построив там все нефтяные и другие промыслы? Поэтому набирается масса таких моментов, которые в конечном итоге уравнивают.

Сегодня мы говорим о Таможенном союзе — и это всё элементы союзного государства, и мы сегодня идём к этому.