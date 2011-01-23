Валерий Агешин: Применение экономических санкций в отношении Беларуси – контрпродуктивная мера. Это дикость, дичь, прошлое

На вопросы ведущего программы «Картина мира» Андрея Алексеенко отвечает депутат Сейма Латвии, заместитель председателя фракции «Центр согласия» в Сейме Латвии Валерий Агешин.

У европейцев, требующих сегодня отпустить задержанных и закрыть уголовные дела, нет единого мнения по отношению к событиям в Беларуси. Одни осуждают, другие проявляют сдержанность, третьи занимают выжидательную позицию. Вот, например, Португалия, Греция, Словения, Литва хотели бы продолжить сотрудничество с Беларусью. Санкции против Минска неоднозначно воспринимают и наши соседи.

Андрей Алексеенко: Как вы прокомментируете рекомендации Европарламента ввести санкции против Беларуси? По сути, за то, что власть страны предотвратила попытку госпереворота.

Валерий Агешин: Я считаю, что применение к суверенному государству Беларусь каких-либо санкций с чьей-либо стороны, будь то Европарламент или кто-то еще, – это совершенно необдуманный и неоправданный шаг.

Мне вспоминаются события двухгодичной давности в Латвии, когда происходило, по сути дела, то же самое. Было разгромлено здание Парламента.

Если Европа требует освободить участников белорусской акции, то у меня возникает вопрос: «Почему Европа не требовала освободить участников акции в Латвии?» Когда тоже были десятки задержанных за погромы в старой Риге. Что-то я не слышал тогда голоса Европы на эту тему. Чудные дела твои, Господи.

Андрей Алексеенко: Хорошо, что Европарламент не Господь. В числе предложений евродепутатов есть и меры экономического давления. Мы это уже проходили. И ни к чему хорошему это ведь не приводило.

Валерий Агешин: Применение каких-либо экономических санкций в отношении Беларуси является контрпродуктивной мерой. Это дикость, дичь, это прошлое. Сегодня нужно работать в направлении выстраивания добрососедских отношений с Беларусью.

Я считаю, что Беларусь проводит, на самом деле, независимую, суверенную политику. И это кому-то в Западной Европе не дает покоя, кого-то свербит. Потому что, на мой взгляд, Президент Лукашенко и народ Беларуси никому не подчиняются, проводят самостоятельную линию, и совершенно правильно делают.

Все латвийские политики, которые настроены прагматично, собираются выстраивать тесные экономические взаимоотношения, взаимовыгодные для наших двух стран и наших двух народов.