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Что думает творческая элита страны о возможных санкциях против Беларуси?

23 января 2011 09:22
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Мнения политиков уже известны. Творческая элита Беларуси также высказала свое мнение. Свежие мысли от светлых голов.

Александр Тиханович, Народный артист Беларуси:
У нас уже были такие прецеденты, случаи. Кому-то запрещали выезжать. Вроде, какие-то были введены экономические ограничения. Но мы как жили хорошо, так и живем хорошо. Поэтому я не думаю, что это должно отразиться на экономике или на внутренней жизни Беларуси.

Сергей Журавель, Заслуженный артист Республики Беларусь:
Если мы живем в доме, а один сосед от тебя отвернулся, то мы идем к другому соседу. Например, попросить спички или что-нибудь. 
Я думаю, что надо будет искать какие-то другие варианты. Тем более, что они уже есть. Это и Венесуэла, и с Китаем сейчас у нас очень серьезные отношения.

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