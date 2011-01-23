Александр Проханов: Санкции, которые готова ввести Европа против Беларуси, будут скомпенсированы преференциями и льготами, которые предоставит Москва Минску

На вопросы ведущего программы «Картина мира» Андрея Алексеенко отвечает известный российский писатель, главный редактор газеты «Завтра» Александр Андреевич Проханов.

Андрей Алексеенко: Вы были в числе приглашенных во Дворец Республики. Вы могли наблюдать церемонию инаугурации, слушать речь Президента. Вы, как журналист, для себя нашли какие-то важные, интересные моменты?

Александр Проханов: Во-первых, мне показалось, что Александр Григорьевич произнес очень националистическую речь, где он постоянно педалировал и очень удачно аргументировал тему суверенитета Беларуси, как приоритетную тему. Потом, несмотря на все агрессивные высказывания Запада и Евросоюза, он ни словом не упрекнул Европу, а сформулировал концепцию многополярной внешней политики, включающую отношения с Европой, Америкой, Китаем и Россией.

Конечно, бросилась в глаза пустая ложа, где обычно сидели дипломаты европейских стран, которые, как дрозды, улетают во время холодов. Это был демарш. Причем демарш скорректированный. Он был очевидный и чуть смешной.

Андрей Алексеенко: Почему так происходит: как только у Минска с Москвой начинают выстраиваться отношения, со стороны Европы тут же начинается какая-то возня в сторону Беларуси. Вот даже сейчас.

Александр Проханов: Мне кажется, что Беларусь – это такая восхитительная и очень выгодная невеста. И все хотят на ней жениться. И Европа, и Россия. А эта невеста не ветреница, она себе на уме, прекрасно понимает свою роль, требует свое приданное за это. Не готова кинуться в объятия к первому попавшемуся жениху.

Я думаю, что ухудшение ситуации с Европой резко улучшает отношения между Беларусью и Москвой. Я думаю, что это очень тонко и остро чувствует как Москва, так и Минск. Те санкции, которые готова ввести Европа против Беларуси, будут скомпенсированы теми преференциями и льготами, которые предоставит Москва Минску. Так уж устроена геополитика. То, что мы сейчас наблюдаем, – эта некая геополитическая реальность.

Андрей Алексеенко: Британская «Guardian» пишет, что Беларусь все больше превращается в пешку в игре между Россией, Европой и США. По-вашему, Минск, действительно, пешка или пешка, скажем так, проходная?

Александр Проханов: «Guardian» неправильно рассматривает эту клетчатую доску. Поскольку Лукашенко очень изящный и рафинированный политик, который на четыре головы выше всех современных европейских политиков, и Саркози, и Берлускони, и, может даже, российских политиков, я думаю, что пешками в сегодняшней европейской игре являются Европа и Россия. А ферзем является Лукашенко. Это политик другого типа, это не клерк, не менеджер, не фигляр, не человек, который строит свою популярность на пиарах, это человек очень искренний, фундаментальный. Лукашенко – национальный фундаменталист. Он строит свою политику на абсолютном взаимодействии с народом.

В каком-то смысле он старомоден. Потому что сегодняшние политики – это продукт пиар-технологии. Он не технологический политик. Это политик, которого выстрадала нация. И он эту нацию защищает.

Андрей Алексеенко: Президент во время выступления сказал, что никакие майданы и плошчы Беларуси не грозят. На ваш взгляд, что за противовирус есть в Беларуси, который позволяет все это нейтрализовать?

Александр Проханов: Технологии, которые запускаются в мире (майдановские, оранжевые технологии) сокрушительны. Они с каждым годом рафинируются. В них привносятся все новые и новые элементы. Это целая культура. Это не культура бомбардировщиков, не культура лоббизма, это особая, очень сложная, возникшая на переломе XX – XXI веков, культура воздействия на противника.

Советский Союз был разрушен благодаря вот этой культуре. У Советов не было противодействия. Это не просто культура, оппозиция оспаривания выборов, это сложнейший процесс, в который включен компонент силы, компонент воздействия на элиты, компонент обработки его как психологически уязвимого существа. Беларусь, и он в том числе, сегодня находится под мощнейшим воздействием.

И он нуждается в поддержке. Может быть, поддержки России. В той степени, в какой Россия готова противодействовать вот этой западной и американской экспансии.

Андрей Алексеенко: А почему вы сказали «может быть, России»?

Александр Проханов: Потому что Россия неоднородна. Сегодня есть несколько Россий. И очень трудно понять, какая Россия является доминирующей. Но отрадным является тот факт, что после этого суперскандала с Европой, Россия оказалась рядом, ближе.

Для меня до сих пор остается неясным, почему Европа, которая уделяла такое большое внимание Беларуси последние три года, так страстно, тонко и изящно интегрировала Беларусь в Европейский Союз, все это сбросила. Почему ей оказалось важно поддержать эту белорусскую оппозицию. Я думаю, что Европа надеялась, что в результате этого послевыборного демарша оппозиция, разбив несколько стекол, станет хозяином страны. Но европейцы же не идиоты. У них был и нацизм, и католицизм. Они просчитывают это все. Почему они так легко пренебрегли теми усилиями, которыми она, Европа, отсасывала и удаляла Беларусь от России. И теперь, после всего происшедшего, вернула Беларусь в очень плотный контакт с Россией, которую она, Европа, ненавидит. Вот что мне не ясно.

Андрей Алексеенко: То есть Европа то ли сознательно, то ли бессознательно толкает Беларусь, Россию и Украину для какого-то общего объединения.

Александр Проханов: Может быть. Я же не политик. Я фантазер.

Мне кажется, что не надо сбрасывать такую категорию, как иммонентное внутреннее стремление славянского троединства соединиться. Это иммонентное стремление к интеграции сильнее политики. Вот этот метоисторический процесс по соединению разорванных, растерзанных фрагментов оказывается сильнее политики. И политические танцы глубинного, геологического, не поддающегося историческому описанию процесса, иногда кажутся смехотворными.

Я полагаю, в европейских танцах, особенно танцах современной Европы, нет сегодня примо-балерин. У Европы нет единой стратегии, она рассыпается, мучается, готова совершать массу антиевропейских ошибок.