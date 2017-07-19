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Визит Александр Лукашенко в Украину продлится с 20 по 21 июля

19 июля 2017 07:52
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 20-21 июля совершит официальный визит в Украину (информацию огласила пресс-служба главы государства), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры с Петром Порошенко запланированы в формате один на один и в расширенном составе.

Ожидается, что главы государств обсудят развитие политического и торгово-экономического сотрудничества. Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса.

Визит Александр Лукашенко в Украину продлится с 20 по 21 июля-1

Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике.

По итогам переговоров будет подписан ряд документов в сферах культуры, экономики, научно-технической и межнациональной сферах.

# Беларусь-Украина # Фотофакт

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