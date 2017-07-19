Визит Александр Лукашенко в Украину продлится с 20 по 21 июля

Новости Беларуси. Президент Беларуси 20-21 июля совершит официальный визит в Украину (информацию огласила пресс-служба главы государства), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры с Петром Порошенко запланированы в формате один на один и в расширенном составе.

Ожидается, что главы государств обсудят развитие политического и торгово-экономического сотрудничества. Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса.