Парламентская делегация Евросоюза прибывает в Минск 18 июля

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и Евросоюза станут главной темой переговоров в Минске. 18 июля в белорусскую столицу с официальным визитом прибывает парламентская делегация ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты проведут встречи с белорусскими коллегами, представителями правительства. Разговор пойдет о нынешнем положении дел в двусторонних отношениях. В последние годы они заметно потеплели – как в политическом, так и в экономическом плане, но препятствия остаются. Как раз этому вопросу стороны уделят особое внимание.

Отметим, визит европарламентариев пройдет спустя всего пару недель после проведения летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, во время которой в адрес Беларуси от зарубежных гостей прозвучало немало позитивных отзывов.