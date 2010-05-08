Видео. Александр Лукашенко, Виктор Янукович и Дмитрий Медведев в Москве

Президент Беларуси сегодня в Москве принимает участие в неформальных встречах глав государств — членов ОДКБ и глав государств — участников СНГ.

Накануне вечером Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу с двухдневным рабочим визитом. Сегодня утром со своими коллегами — президентами Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем — принял участие в торжественной церемонии открытия Памятного знака в честь городов воинской славы. Она прошла в Александровском саду в Кремле. Новый памятный знак продолжает аллею героев, которая расположена у могилы Неизвестного солдата. После того как со стелы сняли полотно, прозвучали гимны Беларуси, России и Украины.

Глава белорусского государства назвал мероприятие очень символичным.

Александр Лукашенко:

В Беларуси не только вчера и сегодня свято чтят эту Великую Победу, эту память. Мы всегда, даже в тяжелые годы лихолетья после распада Советского Союза, на самом высоком уровне праздновали этот день. Не всё у нас было тогда однозначно — ни в России, ни в Беларуси, ни в Украине. Но мы свято следовали путем, начертанным вами. Самый главный урок из этой страшной войны — когда мы вместе, мы непобедимы. Мы будем всегда вместе, как кому-то бы этого не хотелось.

Ну а вам, ветеранам, наверное, опять же выражу единое мнение и моих коллег — приказ 1 — жить. Вы сегодня — символ, вы — опора — и власти, и государства.

После церемонии президенты трех стран возложили цветы к мемориальным тумбам городов-героев. Главы государств прошлись по Александровскому саду и пообщались с фронтовиками. Здесь же на полевой кухне попробовали солдатскую кашу и подняли фронтовые 100 грамм за здоровье ветеранов.

После торжественной церемонии в подмосковной резиденции «Горки» началась неформальная встреча глав государств — членов ОДКБ. В ней принимают участие президенты Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана. Узбекистан представляет премьер-министр.

В повестке дня — рассмотрение вопросов по ситуации в Кыргызстане. Ожидается также, что президенты примут совместное заявление в связи с подписанием договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.