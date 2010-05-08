Медведев передаст главе Польши дополнительные материалы по Катыни

Президент РФ Дмитрий Медведев встретится в субботу с исполняющим обязанности президента Польши, маршалом Сейма Брониславом Коморовским, который прибывает в Москву для участия в праздновании 65-летия Победы.

В ходе встречи Коморовскому, возможно, будут переданы дополнительные документы по Катынской трагедии.

«8 мая состоится встреча Медведева и Коморовского, в ходе которой планируется обсудить наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня, наметить дальнейшие ориентиры на перспективу», — заявил «Интерфаксу» источник в Кремле.

«В развитие предыдущего контакта, состоявшегося 18 апреля в Кракове, где президент России участвовал в церемонии погребения президента Польши Леха Качиньского, будет продолжен обмен мнениями, в том числе по сложным страницам совместной истории, включая проблему Катыни, которые, по мнению обеих стороны, не должны отягощать будущее российско- польских отношений», — отметил собеседник агентства.

«Предполагается, что в ходе беседы Коморовскому будут переданы дополнительные документы из российских архивов, проливающие свет на катынскую трагедию», — сказал он.

По словам источника, «российская сторона намерена подтвердить свою принципиальную позицию в плане максимальной открытости в расследовании причин авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля этого года, которое проводится в самом тесном сотрудничестве с польской стороной, оценивающей взаимодействие как высокопрофессиональное и весьма эффективное. Обе стороны заинтересованы в скорейшем завершении всех необходимых следственных мероприятий и обнародовании их выводов».

По информации собеседника агентства, после встречи и.о. президента Польши планирует вручить польские государственные награды двадцати гражданам России, «внесшим большой личный вклад в осуществление масштабных работ в связи с ликвидацией последствий авиакатастрофы как на месте трагедии в Смоленске, так и в плане работы с родственниками погибших в Москве». Речь идет о специалистах МЧС, Минздрава, Минтранса и МВД России. Российская сторона высоко оценивает этот знак признания с польской стороны.

Личное знакомство президента РФ с главой польского парламента состоялась меньше месяца назад по печальному поводу: Медведев приехал в Краков на похороны президента Польши Леха Качиньского, самолет которого разбился 10 апреля под Смоленском. Польский президент с супругой направлялись на памятные мероприятия в Катынь, где захоронены расстрелянные НКВД польские офицеры.

Трагические события под Смоленском послужили толчком к изменению отношений между Москвой и Варшавой.

Реакция российского руководства, в том числе Медведева, на эту катастрофу, участие российского президента в похоронах Леха Качиньского были положительно оценены в Польше, сообщает NEWSru.com.