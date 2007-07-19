В строю и по одной колее

У Беларуси и России будет единая система транспортного обеспечения Вооруженных Сил.

В Минске прошел Объединенный совет двух государств по итогам первого полугодия. Страны сумели наладить обмен опытом и технологиями, начали внедрять совместные конструкторские разработки.

До конца года предстоит оптимизировать состав и численность войск транспортных соединений и модернизировать технику. Также планируется провести в Беларуси командно-штабные учения транспортных войск.

Председатель Объединенного Совета транспортных войск Республики Беларусь и железнодорожных войск Российской Федерации, Анатолий Степук: "Сделано очень много. Созданы железнодорожные войска. Управляемые. Выработана нормальная система. Отработаны все вопросы технического прикрытия, восстановления и заграждения железных дорог в целях обеспечения деятельности Вооруженных сил. Подобраны кадры."

