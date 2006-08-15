В Сочи проходит неформальный саммит глав государств ЕврАзЭС

Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь ЕврАзЭС Григорий Рапота. Планируется, в частности, обсудить вопросы, касающиеся правовой базы формирования Таможенного союза стран-участниц Сообщества.

"Саммит неформальный. Это дает возможность лидерам государств-участников ЕврАзЭС обменяться мнениями по широкому спектру актуальных вопросов экономического сотрудничества стран Сообщества", - сказал он.

Григорий Рапота отметил, что до конца нынешнего года стороны должны завершить проработку юридических аспектов образования Таможенного союза. "Но это не означает, что уже предопределена дата создания такого союза", - подчеркнул он. При этом генеральный секретарь ЕврАзЭС заметил, что технически уже все готово для формирования правовой базы этой структуры. Необходимо лишь завершить межгосударственное согласование некоторых документов.





Как сообщил сегодня помощник Президента Беларуси Валентин Рыбаков, наша страна выступает за скорейшую разработку основополагающих документов Таможенного союза. Подписать их необходимо в первой половине 2007 года.