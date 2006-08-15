В Сочи проходит неформальный саммит глав государств ЕврАзЭС

"Саммит неформальный. Это дает возможность лидерам государств-участников ЕврАзЭС обменяться мнениями по широкому спектру актуальных вопросов экономического сотрудничества стран Сообщества", - сказал он.
Григорий Рапота отметил, что до конца нынешнего года стороны должны завершить проработку юридических аспектов образования Таможенного союза. "Но это не означает, что уже предопределена дата создания такого союза", - подчеркнул он. При этом генеральный секретарь ЕврАзЭС заметил, что технически уже все готово для формирования правовой базы этой структуры. Необходимо лишь завершить межгосударственное согласование некоторых документов.