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В Санкт-Петербурге стартуют Дни Минска: какие мероприятия запланированы

11 сентября 2018 06:44
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Новости Беларуси. Санкт-Петербург принимает Дни Минска. В ближайшие 2 дня город на Неве окунётся в атмосферу белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Санкт-Петербурге стартуют Дни Минска: какие мероприятия запланированы-1

На площади у станции метро «Проспект Большевиков» развернулась выставка-продажа белорусских товаров. Запланировано множество деловых контактов. В частности, стороны подпишут дорожную карту по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству до 2020 года.

В Санкт-Петербурге стартуют Дни Минска: какие мероприятия запланированы-4

Также будут заключены соглашения о сотрудничестве между администрациями районов двух городов. В культурной программе – гала-концерт Президентского оркестра и мастеров искусств Беларуси. 12 сентября пройдет Форум делового сотрудничества, где будет представлен торгово-экономический и инвестиционный потенциал столицы.

# Беларусь-Россия # Фотофакт

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