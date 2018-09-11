В Санкт-Петербурге стартуют Дни Минска: какие мероприятия запланированы

Новости Беларуси. Санкт-Петербург принимает Дни Минска. В ближайшие 2 дня город на Неве окунётся в атмосферу белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Санкт-Петербург принимает Дни Минска. В ближайшие 2 дня город на Неве окунётся в атмосферу белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На площади у станции метро «Проспект Большевиков» развернулась выставка-продажа белорусских товаров. Запланировано множество деловых контактов. В частности, стороны подпишут дорожную карту по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству до 2020 года.
Также будут заключены соглашения о сотрудничестве между администрациями районов двух городов. В культурной программе – гала-концерт Президентского оркестра и мастеров искусств Беларуси. 12 сентября пройдет Форум делового сотрудничества, где будет представлен торгово-экономический и инвестиционный потенциал столицы.