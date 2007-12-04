В Правительстве обсудили тему природоохранных територий

До 20 декабря белорусскому Правительству должна быть представлена на рассмотрение новая Национальная стратегия развития и управления системой природоохранных территорий.

Проект документа обсуждался сегодня на президиуме Совета министров и вызвал ряд вопросов, включая необоснованно избыточное финансирование. Как отмечено, вложенные деньги должны приносить реальный доход государству.

Одним из предложений Минприроды было увеличение количества природоохранных зон. Сегодня их площадь - более 8% территории Беларуси. Правительство с таким подходом не согласно.

И сегодня Комитет госконтроля подверг резкой критике работу Министерства природных ресурсов, в частности, по оздоровлению озера Нарочь. До сих пор не найдены эффективные способы очистки озера от клеща, хотя академией наук представлено семь вариантов.

Средства, предусмотренные на эти цели, не осваиваются, а проводимые мероприятия не дают результатов. К теме решено вернуться отдельно и рассмотреть проблему еще раз на заседании кабинета министров.

