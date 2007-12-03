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Александр Лукашенко выслушал доклад председателя Конституционного суда Беларуси

03 декабря 2007 15:28
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Григорий Василевич проинформировал Президента о работе главного судебного ведомства страны за последнее десятилетие. Как было отмечено, за прошедшие годы принято 365 решений и около 40 заключений. Глава государства потребовал соблюдать права и свободы граждан при работе с их обращениями. Президент подчеркнул свое требование внимательно работать с обращениями граждан, действовать в строгом соответствии с законодательством.

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