Александр Лукашенко выслушал доклад председателя Конституционного суда Беларуси

Григорий Василевич проинформировал Президента о работе главного судебного ведомства страны за последнее десятилетие. Как было отмечено, за прошедшие годы принято 365 решений и около 40 заключений. Глава государства потребовал соблюдать права и свободы граждан при работе с их обращениями. Президент подчеркнул свое требование внимательно работать с обращениями граждан, действовать в строгом соответствии с законодательством.