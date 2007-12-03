Поручения Президента выполнены

Правительство Беларуси доработало проекты прогноза социально-экономического развития и бюджета на 2008 год.

Таким образом, выполнены поручения главы государства, данные на совещании 13 ноября. Об этом сегодня Александру Лукашенко доложил премьер-министр страны. Кроме того, Сергей Сидорский проинформировал Президента о выполнении отдельных инвестиционных проектов. В частности, речь шла о проектах, реализуемых в Парке высоких технологий.

Главе государства также доложено о ходе реализации Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь до 2010 года. Уже в этом году в ее рамках выполняется 660 проектов. В частности, уже создано производство бесшовных горячекатаных труб на Белорусском металлургическом заводе, автоматических стиральных машин на предприятии "Атлант", а также другие значимые проекты. В ходе реализации госпрограммы в Беларуси создано более 2 тысяч новых рабочих мест.

