В Москве открывается заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

В повестке дня - порядка двадцати вопросов.В частности, будет проанализирована ситуация в зоне ответственности ОДКБ, рассмотрен пакет документов по формированию миротворческого потенциала в организации. Кроме того, планируется обсудить проекты соглашений по созданию Центрально-Азиатской группировки войск, а также по льготной подготовке кадров для правоохранительных органов. На заседании Совета коллективной безопасности председательствование в ОДКБ перейдет от Беларуси к Кыргызстану. Вопросы сотрудничества в сфере безопасности будут обсуждать и в Минске. В исполкоме Содружества очередное заседание экспертов СНГ. Специалисты намерены доработать проекты программ совместных мер борьбы с преступностью и сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Оба документа рассчитаны на 2008-2010 годы.