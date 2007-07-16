Президент Александр Лукашенко высоко оценивает состояние белорусско-китайских отношений по самым различным направлениям.

Сегодня на встрече с министром финансов Китайской Народной Республики Цзинь Жэньцин Глава государства особо отметил уровень сотрудничества в торгово-экономической и финансово-кредитной сферах. Официальный Минск считает, что основа двустороннего взаимодействия между двумя странами - взаимное доверие Беларуси и Китая на политическом уровне. Александр Лукашенко также отметил схожесть построения экономической модели в обоих государствах.

Белорусско-китайский товарооборот на сегодняшний день превысил миллиард долларов. Это - результат тесного двустороннего взаимодействия, отметил Президент. Основные статьи белорусского экспорта в Китай - калийные удобрения, карьерные самосвалы и электронные интегральные схемы. В июне в китайском городе Урумчи открылось сборочное производство белорусских тракторов. В КНР вскоре начнет работу представительство Белорусской торгово-промышленной палаты, месяц назад там уже открылось представительство Беларусбанка.

