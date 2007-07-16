Исключить полеты в зоны вооруженных конфликтов

Белорусская транспортная прокуратура пока только рекомендует авиакомпании "Трансавиаэкспорт" не направлять свои воздушные суда в страны, где сохраняется высокая вероятность совершения терактов. Напомним, самолеты именно этой компании были сбиты в Сомали в марте этого года. Тогда погибли 11 человек. Новому руководству "Трансавиаэкспорта" из прокуратуры уже направили информационное письмо. Теперь ждут реакции. Предложение носит рекомендательный характер, поэтому инициативу в авиакомпании могут и отклонить.