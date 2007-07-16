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Беларусь следует принципу добрососедства с сопредельными государствами

16 июля 2007 13:49
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Председатель Госкомитета погранвойск доложил Президенту о принципах охраны государственной границы.

Игорь Рачковский сообщил Александру Лукашенко о концепции развития погранведомства до 2017 года и об основных векторах международного сотрудничества.
Принцип добрососедства - главный во взаимоотношениях белорусских пограничников с сопредельными государствами. Основное направление реформ - повышение эффективности противостояния контрабанде оружия, наркотрафику, торговле людьми и нелегальной миграции.

Еще одно направление реформирования - развитие пограничной авиации. Доложено Президенту и о ситуации на пунктах пропуска. Здесь, как подчеркнул руководитель погранведомства, у них достигнуто полное взаимопонимание с Таможенным комитетом.

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