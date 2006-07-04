В Минске проходит сессия Межправительственного совета стран СНГ по разведке, использованию и охране недр

В ней принимают участие представители Исполкома СНГ, руководители геологических служб, предприятий и организаций Беларуси, России, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Украины.Участники сессии доложат о результатах выполнения решений двух предыдущих сессий совета, а также реализации международных проектов по составлению и изданию региональных карт, геологическому изучению трансграничных территорий. На рабочих заседаниях, которые пройдут с 4 по 7 июля, будут рассмотрены вопросы сотрудничества в минерально-сырьевом секторе экономики стран СНГ и обсуждены новые совместные проекты в области изучения, использования и охраны недр.