С Днем Независимости белорусский народ поздравили лидеры зарубежных государств

В адрес руководителя белорусского государства Александра Лукашенко поступило много телеграмм и писем с теплыми поздравлениями с главным праздником страны - Днем Независимости Республики Беларусь.Как сообщили в пресс-службе главы государства, белорусский народ и Президента республики поздравили лидеры ряда зарубежных государств, известные политики, общественные деятели, друзья Беларуси. Приветствия поступили от руководителей России, Китая, Ирана, Казахстана, Украины, Кыргызстана, ряда других стран.