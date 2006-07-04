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С Днем Независимости белорусский народ поздравили лидеры зарубежных государств

04 июля 2006 08:14
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В адрес руководителя белорусского государства Александра Лукашенко поступило много телеграмм и писем с теплыми поздравлениями с главным праздником страны - Днем Независимости Республики Беларусь.Как сообщили в пресс-службе главы государства, белорусский народ и Президента республики поздравили лидеры ряда зарубежных государств, известные политики, общественные деятели, друзья Беларуси. Приветствия поступили от руководителей России, Китая, Ирана, Казахстана, Украины, Кыргызстана, ряда других стран.

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