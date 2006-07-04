Александр Лукашенко: <Память о героических защитниках Родины живет в сердцах новых поколений>

Президент Беларуси, Главнокомандующий Вооруженными Силами страны принял парад войск Минского гарнизона по случаю Дня Независимости.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, 3 июля занимает особое место в истории и судьбе белорусского народа. Поэтому не случайно день освобождения от немецко-фашистских захватчиков стал главным праздником Беларуси - Днем Республики. "Ведь по праву это самое судьбоносное событие в летописи нашего народа", - сказал Президент.

Президент убежден, что сильная и процветающая Беларусь - лучший памятник павшим и живым, всем, кто в жестоких сражениях отстоял независимость нашей родины.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, сегодня в Беларуси обеспечены мир, стабильность и безопасность. "Мы последовательно реализуем свою модель развития, основанную на взвешенных, продуманных преобразованиях, с сохранением все лучшего, что мы имели ранее", - сказал белорусский лидер. По его словам, Беларусь проводит исключительно миролюбивую внешнюю политику. "За годы независимости мы не ввязались ни в один международный конфликт, не дали себя втянуть ни в одну политическую авантюру", - подчеркнул Президент.

В нашем государстве, отметил Президент, создана надежная система национальной безопасности, а Вооруженные Силы всегда готовы защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

Обращаясь к ветеранам, глава государства отметил: "Вы не дали поставить нашу страну на колени в самый трагический период истории, показали, что ни один враг не сможет нас ни сломить, ни запугать, ни победить". "Вы доказали, что у нашей Родины, у белорусского народа был, есть и всегда будет огромный запас прочности. И эту уверенность вы передаете своим наследникам - нам, новым поколениям белорусов", - сказал Александр Лукашенко. Он заверил, что руководство страны сделает все, чтобы сохранить мир и стабильность на белорусской земле, создать все условия для мирной жизни и созидательного труда, сообщает пресс-служба Президента страны.

...В парадных колоннах перед минчанами и гостями столицы в составе 20 расчетов прошли более 2,5 тысяч человек - участников парада. Это учащиеся Военной академии, Минского суворовского училища, военных факультетов гражданских учебных заведений... Вдоль зрительских трибун проследовали лучшие воинские части и подразделения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований страны. На завершившемся недавно командно-штабном учении <Щит Союза-2006> они продемонстрировали умение решать сложные и ответственные учебно-боевые задачи.

Тысячи минчан наблюдали за праздничным парадом, который проходил в столице на проспекте Победителей, у стелы "Минск - город-герой". Это рабочие, служащие, представители различных организаций, студенты и официальные лица. Проведение именно здесь парада и праздничного шествия становится доброй традицией. Впервые на этом месте торжественные мероприятия прошли в 2004 году. Те, кто не смог попасть на трибуны, наблюдали за действом по телевизору. Прямая трансляция велась пятнадцатью телекамерами.

Отмечать День Независимости именно 3 июля белорусский народ решил на референдуме 1996 года, хотя эта дата пришла к нам из далекого 1944-го, когда в этот день была освобождена столица нашей Родины - город Минск.

Военный парад, посвященный Дню Независимости и 62-ой годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, стал поистине впечатляющим зрелищем. На его подготовку ушел не один месяц. В марте начали тренировку войска Минского гарнизона, пешие парадные расчеты, а рота почетного караула начала разработку специального праздничного сценария. Генеральные репетиции парада прошли в конце июня.

У подножия стелы <Минск - город-герой> в парадных расчетах - представители всех родов войск Вооруженных Сил, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного комитета Пограничных войск Республики Беларусь.

В небе над Минском зрители увидели звенья самолетов и вертолетов. Впервые в параде приняли участие 10 учебно-тренировочных самолетов Л-39. Над столицей они пролетели с красными и зелеными дымами, символизирующими полотнище Государственного флага Беларуси. Как всегда впечатляюще выступили парашютисты Центрального аэроклуба ДОСААФ.

Завершилось представление молодежным спортивным шоу. Его открыла Юлия Нестеернко, олимпийская чемпионка 2004 года в беге на 100 метров. <Белая молния Белой Руси>, как сегодня называют спортсменку. Далее - театрализованное шоу. Перед трибунами прошли 90 пар молодоженов, которые в эти дни вступили в брак. Белорусское общество невозможно представить без крепкой, дружной семьи. Участниками шествия сегодня стали многодетные мамы. В их числе самая многочисленная в Беларуси - семья Лещинских, в которой 17 детей. Все, что увидели зрители 3 июля - доказательство того, что в Беларусь это страна, где умеют работать и отдыхать, красиво жить и созидать.