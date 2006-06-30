Чужие здесь не ходят

В Беларуси будет установлена уголовная ответственность за умышленное незаконное пересечение государственной границы иностранцами. Соответствующая норма содержится в проекте закона, одобренном 30 июня верхней палатой парламента. За неоднократные нарушения правил пребывания в Беларуси иностранные граждане и лица без гражданства будут привлекаться к ответственности. При этом появится новая норма, освобождающая от ответственности жертв торговли людьми.

Нововведения коснутся также Кодекса о браке и семье. Так, если иностранец заключил брак с гражданином Беларуси, чтобы получить гражданство Беларуси, такой брак будет признан недействительным.