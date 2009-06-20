В Минске открылось новое здание посольства Венесуэлы (ВИДЕО)

Боливарианская республика — хороший плацдарм для реализации интересов Беларуси во всем латиноамериканском регионе. На торжественное открытие посольства прибыл вице-президент Венесуэлы.

Дипломатические отношения с Венесуэлой у Беларуси налажены еще с 1997 года, но именно тот, 2006 год, когда Уго Чавес впервые посетил Беларусь стал новой вехой в развитии двусторонних отношений. А ответный визит главы нашего государства во всех смыслах прошел на высшем уровне. Это не были просто визиты вежливости, а наполненные конкретными предложениями диалоги сторон. После них стала ясно: Беларусь и Венесуэла не только друзья, но и деловые партнеры.

Венесуэла как внешнеторговый партнер обладает значительными потенциалом. И, несмотря на богатство природных ресурсов, нуждается в наращивании промышленных и технологических возможностей своей экономики. Во всех этих сферах Беларусь может оказать существенное содействие. Да и в целом, Боливарианская республика, хороший плацдарм для реализации интересов Беларуси во всем латиноамериканском регионе.

Между странами уже установлен безвизовый режим, белорусы получили доступ к нефтяным месторождениям на венесуэльской территории, расширили географию поставок отечественной сельхозтехники и калийных удобрений и даже поделились с южноамериканскими коллегами опытом строительства агрогородков. Только в январе-апреле этого года белорусский экспорт в Венесуэлу по сравнению с аналогичным периодом прошлого удвоился. А в 2008 по сравнению с 7ым и вовсе вырос на 305 процентов. К тому же в ближайшее время Беларусь выйдет на добычу первого миллиона тонн нефти в Венесуэле.

Cегодня в Минск с рабочим визитом прибыл Вице-президент Венесуэлы Рамон Каррисалес и уже с трапа самолета приступил к решению обоюдных вопросов. Следующим шагом, подчеркнул он станет еще более активное создание совместных производств и расширение связей с Беларусью в других сферах.

— Политическое взаимодействие на высшем уровне и стратегический союз Беларуси и Венесуэлы – основа для развития торгово-экономических взаимоотношений,— Виктор Шейман, сопредседатель совместной белорусско-венесуэльской комиссии высокого уровня.

— Беларусь и Венесуэла заметно продвинулись в реализации имеющихся проектов, как в нефтяной сфере, так и в секторе строительства жилья. Мы заинтересованы и дальше продвигать отношения с другими белорусскими предприятиями именно в создании совместных производств. Нас интересуют белорусский опыт и технологии. Но есть желание расширить связи с Беларусью в области образования и других сферах, — Рамон Каррисалес, вице-президент Боливарианской Республики Венесуэла.

Сегодня же на торжественном открытии нового здания посольства Боливарианской Республики венесуэльский гость подчеркнул, что даже появление этого здания и есть эталон проявления плодотворного сотрудничества между нашими странами.

Сложившаяся практика предыдущих лет показала — взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами на новый уровень выходит летом. Так Уго Чавес посещал Минск в июне и 2 раза июле. Сегодняшний рабочий визит вице-президента Рамона Каррисалеса подтверждает — это лето не стало исключением. А вслед за вояжем высоких гостей обычно активизируется и бизнес.