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В Кишиневе проходит саммит глав государств СНГ

09 октября 2009 06:31
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Участие в нем примет Александр Лукашенко. Белорусский лидер отправился с рабочим визитом в Молдову накануне.В повестку дня Совета глав государств СНГ включено 16 вопросов. Главной темой саммита станет противодействие последствиям мирового финансово-экономического кризиса. Это предложение является инициативой белорусской стороны. Кроме того, руководители стран СНГ обсудят различные аспекты межгосударственного взаимодействия, вопросы укрепления пограничной безопасности, гуманитарного сотрудничества. Важное место в повестке дня заняла подготовка празднования 65-летия Победы. 2010 в странах Содружества объявят Годом ветеранов Великой Отечественной войны.
# Лукашенко

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