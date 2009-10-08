Главы МИД стран СНГ обсудили в Кишинёве более 20 вопросов

В их числе был вопрос празднования 65-летия годовщины Победы в Великой Отечественной, а также продолжение участия в международных договорах СНГ покинувшей Содружество Грузии.

Его, кстати, одобрили, и организационные моменты предстоящего саммита глав государств. Уже завтра он пройдёт в столице Молдовы. Главной темой саммита станет обсуждение главами государств совместных мер по преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса. Это предложение является инициативой белорусской стороны. Планируется, что лидеры стран СНГ уделят внимание проблемам укрепления пограничной безопасности, контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, рассмотрят вопросы миграционной политики, сотрудничества в сфере периодической печати и книгоиздания, некоторые организационные вопросы.

Участие в заседании Совета глав государств-участников СНГ в Кишиневе примет Президент Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Молдову.