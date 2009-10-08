Количество проверок снижено на треть, а их результативность достигла 100%

Об этом заявил в парламенте руководитель Комитета госконтроля Зенон Ломать. 163 миллиарда рублей, которые вернулись в бюджет – доказательство эффективности тактики «точечных рейдов».

Сегодня же в Овальном зале был принят закон о Комитете государственного контроля и его территориальных органах. Новый документ четко устанавливает, что срок проведения проверок не должен превышать 10 дней. При этом, проверять пойдут только тогда, когда у субъекта хозяйствования возникают реальные проблемы. Кроме того, при определении санкций органы госконтроля будут учитывать экономическую ситуацию на предприятии.

– При определении санкции органы госконтроля учитывают экономическую ситуацию на предприятии. Работники КГК определяют размер штрафа таким образом, чтобы не обанкротить производителей, особенно небольшие частные предприятия. При определении санкций учитывается, было ли нарушение сознательным, или произошло по незнанию или непониманию законодательства, – отметил председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь Зенон Ломать.



Ещё один закон, который также приняли сегодня в палате представителей, имеет антикоррупционную составляющую. Отныне статус депутата не позволяет парламентариям принимать ценные подарки, стоимостью свыше 5 базовых величин и открывать счета в иностранных банках. Запрещено заниматься предпринимательской деятельностью и оказывать в этом содействие близким родственникам.