В Харькове 5 тысяч человек устроили демонстрацию против новой областной администрации

Новости Украины. В Украине сохраняется напряженная обстановка. Акции протеста этой ночью охватили несколько городов. В Харькове около 5 тысяч человек собрались у здания областной администрации. Они требовали отставки нового губернатора, которого назначили чиновники из Киева. До столкновений не дошло. Хотя на место проведения демонстрации прибыли несколько десятков полицейских.

Недоверие к новым политикам есть не только у простых украинцев, но и, как казалось на первый взгляд, у их прямых соратников извне. В Интернете вновь появилась компрометирующая запись телефонной беседы еврочиновников. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон и глава МИДа Эстонии обсуждают украинский конфликт и не стесняются в оценках ситуации.

Тем временем, в Брюсселе 6 марта откроется внеочередной саммит глав Евросюза. Лидеры стран объединенной Европы также хотят высказаться по поводу Украины и возможно прийти к общему мнению по этому вопросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.