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В Берлине обсудили перспективы сближения Беларуси с ЕС

18 ноября 2015 17:19
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Новости Германии. Беларусь заинтересована в скорейшем достижении мира в Украине. Тема конфликта на Донбассе звучала сегодня, 18 ноября, в Берлине на встрече глав МИД Беларуси и Германии. По мнению Владимира Макея, ситуация в Украине «представляет угрозу для безопасности всего региона».

Помимо этого дипломаты обсудили перспективы сближения Беларуси с ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Федеративной республики Германия:
Мы обсудили перспективы сближения Беларуси с ЕС. Нормализация отношений в наших общих интересах. Мы должны сделать попытку восстановить доверие. Качество переговоров с Беларусью значительно изменилось, значительно улучшилось. Процесс сближения с Беларусью идет медленно, но он продолжается.

# Война в Украине

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