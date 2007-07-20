В Беларуси с визитом министр иностранных дел Султаната Оман

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает перспективным развитие политического, торгово-экономического сотрудничества с Султанатом Оман.

Об этом глава государства заявил сегодня в Минске на встрече с министром, ответственным за иностранные дела Омана, Юсефом бен Алауи бен Абдаллой. Вспоминая свой государственный визит в Оман в апреле нынешнего года, Александр Лукашенко отметил, что увидел величайшую цивилизацию на берегу залива и большие перспективы страны.

В свою очередь глава МИД Омана заявил, что рассматривает визит в Беларусь, как продолжение встреч в Омане и достигнутых в их ходе договоренностей.

Оман - один из важнейших партнеров Беларуси на Ближнем Востоке. Это отметил сегодня председатель Совета Республики Национального собрания Геннадий Новицкий на встрече с главой МИД Омана.

Близость позиций Беларуси и Омана по большинству актуальных вопросов глобальной политики способствует плодотворному сотрудничеству двух стран на международной арене, в том числе в рамках международных организаций. Со своей стороны министр иностранных дел подчеркнул, что Оман готов развивать сотрудничество с Беларусью.