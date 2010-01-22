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Тюрьма в Гуантанамо до сих пор не закрыта, несмотря на указ Барака Обамы

22 января 2010 10:57
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Сегодня истек срок, отведенный президентом США на закрытие тюрьмы в Гуантанамо.

В США задержаны более 40 участников акции протеста. На улицы Вашингтона они вышли в арестантских робах. Акцию приурочили к годовщине указа о закрытии тюрьмы в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме.

Указ о ликвидации колонии в течение года стал первым распоряжением, которое Барак Обама отдал после инаугурации. Между тем, она до сих пор не закрыта. В камерах по-прежнему остаются около 200 заключенных. В другие колонии перевели лишь небольшую часть узников.

Напомним, что закрытие тюрьмы в Гуантанамо было одним из главных предвыборных обещаний Обамы.

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