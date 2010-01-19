Виталий Мисюра: Разница между Януковичем и Тимошенко будет составлять процентов десять

О выборах в Украине мы поговорим с нашим гостем. Мой собеседник – сотрудник информационно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь Виталий Мисюра.

– Финалисты предвыборной гонки в Украине определились, тут никаких неожиданностей нет. На ваш взгляд, каким же будет финал?

–Мы видим интересную ситуацию: в Украине после всех баталий предыдущих выборов в финал вышли действительно два сильных опытных политика. Они имеют примерно равный вес в Украине – как Тимошенко, так и Янукович. Электорат за них тоже будет делиться примерно пополам (мы это уже видели). Так что сказать сейчас, кто имеет приоритет, нельзя. Я думаю, что разница голосов между этими кандидатами будет составлять буквально процентов десять. Кого выберет Украина, мы узнаем уже скоро. Естественно, мы примем этот выбор.

Но в этих выборах наблюдается интересное явление – появление на политической арене Украины очень интересного и, как я считаю, яркого политика – Тигипко. Он начал свою деятельность практически незаметно и успел за эту короткую президентскую кампанию войти в тройку лидеров. Тигипко заявил, что в финале не будет поддерживать ни одного из претендентов. Это говорит только о том, что в последующем мы увидим на украинской политической сцене новую яркую личность, которая, очевидно, в следующих политических выборах будет бороться за президентское кресло.

– Вы сказали, что разрыв между кандидатами будет совсем небольшим. Как вы считаете, ожидаются ли в связи с этим события по примеру предыдущей предвыборной гонки?

– Если иметь в виду событие наподобие Майдана, то это крайне нежелательное явление. Но с другой стороны, любая кампания, а тем более президентская – это колоссальнейшее напряжение нервов и для претендентов в Президента, и для их предвыборных штабов, и для их политических партий. Появится возможность вывести людей на улицу, поставить палатки. Но добра это не принесет – ни Украине, ни избирателям. Украина уже устала от политических баталий. Им нужно постоянство, какой-то человек, на которого они могут опереться в течение ближайших президентских пяти лет и разобраться, что происходит.

– На ваш взгляд, как будут строиться взаимоотношения между нашими странами после победы одного из претендентов?

– Заложена неплохая основа, и мы прекрасно знаем обоих политиков. И кто бы ни пришел сейчас в президентский дворец – Тимошенко или Янукович – они не являются для нас людьми незнакомыми. С ними работали и на уровне нашего Президента, и на уровне Правительства, и на уровне бизнес-структур. Они предсказуемы, мы их знаем. Беларусь получает очень хорошие условия для дальнейшего конструктивного диалога с Украиной. Тем более что в последнее время определилось очень много точек соприкосновения, включая такие общеевропейские программы, как Восточное партнерство. Наш Президент не раз говорил о них, поддерживал эту идею. Так что, вероятно, мы будем ожидать оживления наших отношений.