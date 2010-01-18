Александр Лукашенко: Меня настораживает информация, которую я получаю по белорусско-российской границе

Президент утвердил решение на проведение государственной пограничной политики на этот год. Александру Лукашенко доложено о ситуации на границах с Евросоюзом, Украиной и Россией.

Одна из главных перспектив 2010 – соглашения о малом приграничном движении с Литвой, Латвией и Польшей. Если они появятся, исчезнут лишние формальности в общении обычных граждан. Порой их родственники живут всего в десяти километрах, но уже по ту сторону границы Евросоюза.



Утверждение Президентом решения о госполитике и безопасности на границе вот уже второй год носит более глобальное значение, чем раньше. Ведь речь здесь идет о разветвленной системе. Системе не только по охране рубежей. Думают и о формировании положительного туристического имиджа страны, более тесно интегрируют пограничников в плане правоохранительной деятельности. Кстати, реформирование органов пограничной службы завершено. По крайней мере, в ближайшее десятилетие необходимости в дальнейших преобразованиях возникнуть не должно. Тема охраны рубежей в списке приоритетов для любой страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Граница страны священна и неприкосновенна, и защита наших рубежей, нашей земли – это дело всех, начиная от Президента и заканчивая солдатом, который несет службу на пограничной заставе.



Президенту было доложено об итогах работы органов пограничной службы. Кстати, в минувшем году на нашей границе были задержаны рекордные объемы контрабанды. Где-то на 126 миллиардов рублей. Из этой суммы четвертая часть – на счету пограничников. Показатели по задержанию нарушителей границы сохранилось. А вот число незаконных мигрантов снизилось вдвое. В 2009 за пределы страны, как минимум один раз, выехали 3,5 миллиона белорусов.

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

– Из них в страны Европейского союза – около 1,5 миллиона человек, в Украину – около 2 миллионов человек. Такие вот достаточно серьезные цифры. Несмотря на кризисный год, сильного снижения пассажиропотока не произошло, около 1%. Поток транспортных средств, также, не снизился. Динамика, в целом, достаточно положительная.

Президенту доложили о ситуации на рубежах с Евросоюзом и Украиной. Последний участок – один из самых непростых. Предстоит сделать многое в плане обозначения границы на местности. Сейчас идет подготовка к этому. Нужно дождаться ратификации Договора между Беларусью и Украиной. При этом, уже завершены подобные работы на прибалтийских рубежах. Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с поступлением информации со стороны российского направления.

Александр Лукашенко:

– Не стану скрывать, меня в плане создания Таможенного союза с Россией и Казахстаном настораживает информация, которую я получаю по белорусско-российской границе. Якобы, вопреки нашей договоренности, там происходит некое усиление, скажем так, контроль на границе. Это уже должен быть серьезный разговор двух президентов, ведь если мы строим не только единое таможенное пространство, но фактические одну страну – Союзное государство, а с одной стороны происходит определенное действо – я думаю, это ненормально. Хотелось бы услышать от Вас (председателя погранкомитета Беларуси – ред.), что там происходит на самом деле.

На встрече у Президента обсудили перспективы соглашений о малом приграничном движении с Литвой, Латвией и Польшей. После их подписания и вступления в силу, пассажиропоток на границе с этими странами может сильно вырасти. По прогнозам – с Польшей более чем на треть, с Латвией почти наполовину, а с Литвой, сразу на 80%. Сделать это хотят главным образом для туристов и людей, которые не против чаще видеться с родственниками.

Игорь Рачковский:

– Соглашение находится в стадии реализации со всеми сопредельными государствами. Его суть – в упрощенном перемещении через границу. Это подразумевает то, что в оформлении граждан в упрощенном, или не упрощенном порядке – режим один и тот же. Малое приграничное подразумевает бестоварное пересечение государственной границы. То есть здесь отсутствует контроль таможенных органов.

Кроме этого если раньше в год выдавалось до 2 тысячи пропусков на право быть в приграничной зоне. За последние 12 месяцев их получили вдвое больше людей. При этом уровень понгранбезопасности не понизился. Сегодня Президент дал согласие на создание в Беларуси Института пограничной службы.