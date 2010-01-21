Кандидаты в депутаты местных Советов начнут борьбу за голоса избирателей 16 марта

Это предусмотрено в календарном плане организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в местные Советы депутатов 26-го созыва.

Документ утвержден сегодня на заседании Центризбиркома. Сегодня же шла речь о финансировании избирательной кампании.

Территориальные избирательные комиссии должны быть созданы до 29 января, участковые – не позднее 10 марта. Выдвижение кандидатов начнется 14 февраля.

Политические партии, трудовые коллективы и граждане могут это делать путем сбора подписей. Причем, по новому Избирательному кодексу эта процедура значительно упрощена и впервые пройдет по новым правилам. Сроки регистрация кандидатов – с 16 по 25 марта. Со дня регистрации можно начинать предвыборную агитацию. Она завершится 24 апреля, за день до выборов. Расходы на их проведение составят 19,5 млрд миллиардов рублей.

Нынешняя избирательная кампания во многом пройдет под знаком «впервые». Согласно изменениям в законодательстве политические партии и общественные объединения получат больше возможностей.

Так, их представителей в избирательных комиссиях теперь будет около трети. Председателями комиссий не могут быть близкие родственники кандидатов в депутаты. Эта норма впервые закреплена законодательно. И, наконец, впервые кандидаты в депутаты смогут присутствовать на избирательном участке в момент подсчета голосов.