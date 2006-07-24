Совет Палаты представителей Национального собрания Беларуси готовится к пятой парламентской сессии

Зону Ливано-Израильского конфликта покинули 316 белорусов

С начала операции по эвакуации белорусских граждан из зоны конфликта на Ближнем Востоке, по последним данным, территорию Ливана покинули 316 наших соотечественников. Как сообщили в МИДе, минувшей ночью на судах иностранных государств на территорию Кипра было эвакуировано шесть белорусов.