Совет Палаты представителей Национального собрания Беларуси готовится к пятой парламентской сессии
25 июля постоянные комиссии намерены рекомендовать к включению в проект повестки парламентской сессии ряд законопроектов. На этой неделе продолжится работа над новой редакцией Таможенного кодекса Республики Беларусь.
Рассмотрению этого документа будут посвящены заседания рабочей группы Постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ. Этот нормативный акт депутаты готовят ко второму чтению.