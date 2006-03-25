Сейм Латвии отказался осуждать возрождение нацизма

Сейм Латвии отклонил проект декларации, осуждающей попытки возрождения нацизма. Документ был подготовлен социалистическими фракциями парламента. Дебаты во время обсуждения декларации были чрезвычайно острыми, сообщают информагентства. Президиуму несколько раз приходилось отключать микрофон. Большинство парламентариев не согласилось с тем, что оправдание нацистских преступлений и прославление воевавших на стороне гитлеровских войск в Латвии недопустимы. Именно об этом шла речь в документе. "В стране активно действуют организации, пропагандирующие идеи этнического превосходства, - говорилось в декларации. - Они пытаются сделать национальными героями лиц, своими усилиями прямо или косвенно поддержавших преступления кровавого нацистского режима".