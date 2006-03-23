Приднестровье обратилось за помощью к Беларуси

Президент непризнанной Приднестровской республики Игорь Смирнов обратился к Александру Лукашенко с просьбой оказать региону гуманитарную помощь. В письме на имя главы белорусского государства говорится о последствиях введения Украиной новых таможенных правил для приднестровских товаров. "Итоговая сумма потерь составила более 46 миллионов долларов. Эти деньги не поступили в бюджет Приднестровья. Под угрозой выплата зарплат, пособий и пенсий. Весь регион стоит на пороге гуманитарной катастрофы", - отмечается в письме. В связи с этим Игорь Смирнов просит Минск рассмотреть возможность срочного предоставления Приднестровью гуманитарной и экономической помощи.