Нападение на съемочную группу Белтелерадиокомпании

25 марта в сквере Я.Купалы прошла очередная несанкционированная акция оппозиции.Как заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель председателя Национальной государственной Белтелерадиокомпании Александр Мартыненко, оппозиция организовала "широкомасштабную кампанию травли журналистов государственной прессы". Комментируя факт избиения съемочной группы БТ на митинге он отметил, что "уже накануне выборов президента Беларуси начался беспрецедентный прессинг журналистов со стороны оппозиции". По словам А.Мартыненко, сотрудникам телекомпании "систематически звонят неизвестные люди с угрозами физической расправы как над самими журналистами, так и над их семьями". "Электронная почта, мобильные телефоны сотрудников компании буквально завалены сообщениями, содержащими оскорбления и угрозы расправы", - сказал А.Мартыненко. Он также сообщил, что "регулярно тележурналистам звонят на мобильные телефоны и в хамских выражениях, используя нецензурную лексику, угрожают избить или даже убить их". "Факт нападения на съемочную группу БТ, как ничто иное характеризует нашу оппозицию. Теперь они могут сколь угодно разглагольствовать о свободе слова и демократии. Этой варварской выходкой они на практике показали свое лицо", - подчеркнул заместитель председателя Белтелерадиокомпании.