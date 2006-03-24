<Революция> на Октябрьской площади закончилась

Органами правопорядка Минска в ночь с четверга на пятницу Октябрьская площадь столицы была очищена от "голубого майдана". Учитывая то, что в качестве "палаточников" оппозиция в основном использовала 15-17 летних юношей и девушек, милиция действовала очень аккуратно и профессионально. Экс-кандидат в президенты Александр Козулин назвал это "самой деликатной операцией милиции по прекращению массовой акции в Беларуси". Но это не снимает ответственности с него и другого экс-кандидата Александра Милинкевича, которые, выступая в телеэфире, призывали молодежь к таким акциям. Октябрьская площадь снова начала жить своей обычной жизнью. У минчан появилась возможность прогуляться по центру города, не боясь агрессивно настроенных подростков, которые участвовали в акции протеста. И коммунальные службы города наконец-то смогли навести порядок. А наследили участники акции ни много, ни мало более чем на 2 самосвала мусора. Коммунальные службы вывозили с площади пластиковые бутылки, остатки пищи и многое другое, о чём говорить не стоит. Сотрудники <Горремавтодора> приступили к уборке мусора сразу после того, как милиция освободила площадь от митингующих. Специалисты других служб городского коммунального хозяйства очистили канализационные люки. Площадь привели в порядок достаточно быстро с помощью специальной уборочной техники. Люди всё ещё продолжают подходить, но лишь для того, чтобы удостовериться в окончании безобразия, длившегося почти четверо суток. А оппозиционным СМИ по-прежнему неймётся. Журналистка, нанятая французским телевидением, продолжает искать сенсацию в прямом смысле слова на пустом месте. При этом, бросая обвинения в адрес белорусских телеканалов. Ажиотаж стихает, и Октябрьская площадь из политической трибуны для западных спонсоров превращается в место отдыха минчан.