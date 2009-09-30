Рим стал ближе

Сельское хозяйство, высокие технологии, инвестиции, совместные предприятия, – итальянцы определились, чем их привлекает Беларусь.

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в ближайшее время посетит с визитом Беларусь. Эта информация сегодня была официально подтверждена в ходе встречи Главы нашего государства Александра Лукашенко и министра иностранных дел Италии Франко Фраттини. Белорусский лидер и Глава итальянского внешнеполитического ведомства обсудили ряд вопросов в политической и экономической сфере в преддверии визита Сильвио Берлускони.

По мнению психологов, самый крепкий союз, когда одна сторона эмоциональна и энергична, а другая – спокойна, рассудительна и последовательна. Итальянцы и белорусы – яркое подтверждение тому. Рим и Минск в последнее время весьма активно идут на сближение.

Франко Фраттини со свойственной итальянцам темпераментом и энергичностью сразу разрушил строгий протокольный этикет - дипломат по долгу службы, но истинный итальянец по складу характера. Белорусско-итальянский диалог сразу начался с конкретики: и Александр Лукашенко, и Франко Фраттини подтвердили - в ближайшее время в Минск прибудет Сильвио Берлускони.

Эта не первая встреча главы нашего государства и министра иностранных дел Италии. В апреле в Риме им довелось точно также пообщаться и обсудить вопросы политики и экономики.

Апрельский визит Александра Лукашенко в Италию вообще был весьма знаковым: встреча с Папой Римским и общение с Сильвио Берлускони. Итальянский премьер-министр тогда и получил официальное приглашение побывать в Беларуси.

Сегодня руководители внешнеполитических ведомств Беларуси и Италии прорабатывали уже детали визита Сильвио Берлускони в Минск. Ещё обсудили взаимодействие двух стран в ООН и других международных организациях, а также диалог Беларусь-ЕС. Италия и в дальнейшем будет поддерживать сближение с официальным Минском.

- В европейских структурах Италия будет носителем тезиса о необходимости сближения и создания атмосферы доверия в отношениях с Беларусью, - пообещал Президенту Франко Фраттини.

- После визита Александра Лукашенко в Рим итальянские предприниматели еще больше заинтересовались в инвестициях белорусских предприятий. В настоящее время мы готовим делегацию, которую будет возглавлять заместитель министра по экономическому развитию. Визит должен состояться в течение этого года. В его рамках пройдут встречи многочисленных итальянских предпринимателей с представителями крупного, среднего и малого бизнеса, - рассказал Франко Фраттини в Правительстве.

Профессор Челентино Пио Ломбарди, работающий в госпитале им. А. Ломбарди, далек от политики и экономики. Известный в Риме врач восхищался профессионализмом коллег из Минска и восторгался оснащенностью центра «Мать и дитя».

- Это структура, которая хорошо функционирует. Это новое современное оборудование. Нас не меньше, чем белорусов, волнуют проблемы, связанные с осложнениями до, во время и после родов. В этом плане нам есть, чем поделиться друг с другом, - подчеркнул он.

Возможность совместного обучения медиков предусматривает и Декларация об образовательных программах, которую сегодня подписали в Минске.