Европа требует пустить международных наблюдателей к границам Абхазии и Южной Осетии

В Брюсселе готовятся обнародовать результаты расследования кавказских событий, произошедших в августе прошлого года.

Независимая комиссия Евросоюза вела его почти 9 месяцев. Доклад будет представлен руководству ЕС. Копии документа передадут российской и грузинской сторонам.

Накануне резолюцию по событиям на Кавказе приняла Парламентская ассамблея Совета Европы. Главное требование остается практически без изменений: Европа требует от России пустить международных наблюдателей к границам Абхазии и Южной Осетии. В документе отмечается серьезная озабоченность сохраняющимся напряжением и провокациями вдоль административных границ республик, которые могут лишь дестабилизировать регион.