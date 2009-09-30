А.Лукашенко: Будем надежными партнерами организаций, которые делают доброе дело

Президент Беларуси подтвердил приверженность нашей страны принятым обязательствам.

Об этом он заявил сегодня на встрече с руководителями делегаций - участников Международной пограничной конференции. Как отметил глава государства, Беларусь - надежный партнер в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми. Уже стало традицией проведение пограничных спецопераций и мероприятий с коллегами из России, Украины, Литвы и Латвии. Только в текущем году было выявлено четыре канала незаконной миграции.

- В одиночку с этими процессами не могут справиться даже крупные государства. Поэтому очень важно, что фактически удалось создать единое пространство для сотрудничества в пограничной сфере, - подчеркнул Александр Лукашенко.

Также белорусский лидер отметил важность совместных усилий государств в борьбе с современными вызовами, такими как терроризм, незаконное распространение ядерных материалов.

- Конечно, такие специальные мероприятия надо поощрять, и мы готовы в них участвовать. Хочу подчеркнуть: это будет вложение Беларуси в безопасность всего европейского континента, - заявил Президент.

Госпогранкомитет Беларуси в ближайшее время заключит соглашение с агентством Европейского союза по охране внешних границ «Фронтекс». Учитывая географическое положение республики, документ приобретает особую значимость для укрепления безопасности наших и европейских рубежей. К слову, участники международной конференции дали высокую оценку взаимодействия Госпогранкомитета Беларуси с аналогичными зарубежными ведомствами. Представитель ООН предложил упростить процедуру регистрации проектов оказания технической помощи нашей стране. Глава государства, в свою очередь, подчеркнул, что Беларусь будет надежным партнером в борьбе с негативными проявлениями на границе.

- Мы будем надежными партнерами всех международных организаций, которые делают доброе дело. Мы сделаем все, чтобы внести достойный вклад в сотрудничество с нашими коллегами-пограничниками, чтобы достойно выглядеть в борьбе с криминалом на границе. Вы убедитесь в том, что Беларусь – это хороший партнер по всем направлениям, - добавил Александр Лукашенко.