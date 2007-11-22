В Ашхабаде открылось заседание Совета глав правительств СНГ

Сотрудничество в сфере экономики и финансов - главная тема встречи глав правительств СНГ. В саммите принимают участие главы правительств Беларуси, России, Молдовы, Армении, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. В повестке дня - 25 вопросов.



Премьер-министры рассмотрят Конвенцию о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников Содружества, основные направления развития гражданской авиации и меры по повышению безопасности полетов в СНГ.

Будет обсужден ход выполнения плана реализации важнейших мероприятий в экономической сфере до 2010 года.



По инициативе Беларуси выносится на обсуждение проект Соглашения о Совете по межрегиональному и приграничному сотрудничеству стран Содружества.

Планируется рассмотреть соглашение о гармонизации таможенных процедур при перемещении электроэнергии через таможенные границы СНГ, а также основные направления развития рынка международных автотранспортных услуг.