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В китайской провинции Чанчунь проходят Дни Минска

22 ноября 2007 09:10
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В составе белорусской делегации - представители деловых и научных кругов 14 столичных предприятий.

Также в Китай отправились белорусские творческие коллективы.
В торжественной церемонии открытия Дней Минска в северо-восточной провинции Китая принял участие Чрезвычайный посол Беларуси в Китае Анатолий Тозик.

Главным событием сегодняшнего дня стало открытие бизнес-форума. Китайцы говорят о своем интересе к нашей автотракторной и сельхозтехнике, оптическим приборам. Пока подписан лишь один контракт - на поставку опытных образцов колесных тягачей.

Сегодня также прошли встречи нашей официальной делегации с Народным правительством Чанчуня. Белорусские делегаты возложили цветы к памятнику советским солдатам, погибшим при освобождении Чанчуня. 

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