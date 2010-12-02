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Путин прокомментировал высказывание Медведева о новой гонке вооружений

02 декабря 2010 09:51
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Владимир Путин дал интервью известному американскому тележурналисту Ларри Кингу, который считается одним из лучших ведущих ток-шоу в США.

Ларри Кинг: Медведев рассказал о возможности новой гонки вооружений, если НАТО и Москва не договорятся о совместном ракетном щите. Как будут развиваться отношения между двумя странами, будет ли гонка вооружений, если США не ратифицирует (договор об СНВ – ctv.by)?

Владимир Путин: Нет, ведь выступая перед Федеральным собранием Президент предложил о том что, мы все вместе, работая над общей проблемой безопасности, могли бы разделить между собой ответственность и эту проблему, безусловно, решить. Но если на наши предложения будут даны только отрицательные ответы и, более того, возле нашей границы появятся дополнительные угрозы, введено третьего позиционного района, то Россия просто обязана будет обеспечивать свою собственную безопасность разными способами: устанавливать новые ударные комплексы, новую ракетно-ядерную технику. Это не наш выбор. Мы не хотим, чтобы это произошло. Это никакая не угроза, мы просто говорим о том, что нас всех ожидает, если мы не придем к согласию. Вот и все.  

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