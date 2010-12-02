Александр Лукашенко: ОБСЕ – некая дубина в чьих-то руках в предвыборный период того или иного государства

Во второй день саммита в Астане продолжились выступления глав государств и правительств стран-участниц организации. Свое мнение об ОБСЕ высказал и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что организация нуждается в серьезной модернизации.

Беларусь выступает за создание в зоне ответственности ОБСЕ единой системы безопасности. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, выступая на саммите ОБСЕ в Астане.

Беларусь привезла целый пакет предложений по развитию и реформированию ОБСЕ, повышению эффективности организации в решении международных проблем и укреплении ее международного авторитета.

В Астане завершается второй день саммита ОБСЕ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Форум уже скоро официально закроют. На даже несмотря на то, что в столице Казахстана объявлено штормовое предупреждение, обещают сильный ветер и морозы, на саммите по-настоящему жарко.

Хоть некоторые делегации начали разъезжаться первого декабря, в день закрытия Форума программа не менее насыщенная. Продолжились выступления глав государств и правительств стран-участниц организации. Свое мнение об ОБСЕ высказал и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что организация нуждается в серьезной модернизации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Одной из приоритетных задач нам видится обновление Венского документа 1999 года. Беларусь представила свое комплексное предложение по данному вопросу и рассчитывает на его поддержку.

Мы последовательно выступает за создание в зоне ответственности нашей организации единой системы безопасности. Это могло бы дать всем участникам четкие и равные гарантии в данной области. В частности, считаем, что ядерные государства ОБСЕ могли бы уже сегодня предоставить неядерным странам-участницам безусловные и недвусмысленные гарантии безопасности суверенитета и территориальной целостности.

Предлагаем разработать и утвердить ключевые принципы сотрудничества в сфере энергобезопасности, которые бы приводили к общему знаменателю интересы производителей, транзитеров и потребителей.

Многое сказано о правах человека. Если говорить на эту тему, то надо говорить серьезно. Выборная проблематика всегда на виду деятельности ОБСЕ. И, вообще, ОБСЕ является порой некой дубиной в чьих-то руках в предвыборный период того или иного государства. Стандарты выборов, о которых говорится представителями и чиновниками ОБСЕ, к сожалению, у нас отсутствуют, но ссылка постоянно идет на них Поэтому сегодня надо выработать стандарты выборов, и они должны быть универсальными. Было бы логично поработать в ОБСЕ над утверждением общих принципов наблюдения за применением стандартов выборов. На эту тему уже есть предложения ряда стран.

Одним из приоритетов в сфере прав человека является вопрос свободы передвижения. Напомню, именно с этой темы фактически началась наша организация. В свое время в Хельсинки, Мадриде мы все вместе добровольно приняли на себя вполне не двусмысленные обязательства по упрощению межличностных контактов и свободе передвижения. Однако ситуация сейчас гораздо хуже, чем 11 лет назад. Забюрактратизированные, а порой откровенно унижающие человеческое достоинство процедуры получения виз, их несоразмерная стоимость, являются существенной преградой для свободного передвижения и контактов между гражданами наших стран. Контактов, которые как ничто другое способствую росту взаимопонимания и доверия.

Противодействие торговле людьми, энергетическая безопасность, свобода передвижения – вот направления, которые по мнению Александра Лукашенко должны стать приоритетами организации.

Вообще, два дня саммита для белорусского Президента оказались очень насыщенными. Александр Лукашенко первого декабря провел ряд встреч с президентами Казахстана, Азербайджана, Украины, а также с итальянским премьером Сильвио Берлускони.

Однако под объективы телекамер попадает далеко не все. Большинство переговоров проходят в кулуарах.

Второго декабря Президент Беларуси дал интервью грузинским журналистам и провел встречу в формате один на один с секретарем Ватикана Тарчизио Бертони, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А сам саммит второго декабря официально закроют. Сразу по завершению самого масштабного совещания на высшем в истории ОБСЕ подпишут итоговые документы. В как называемой «Астанинской декларации» будут отражены все векторы реформирования и дальнейшая судьба организации.

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