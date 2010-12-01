Нурсултан Назарбаев: Мы поставили задачу вывести ОБСЕ из кризиса

Саммит ОБСЕ не созывался 11 лет. То есть, в каком-то роде это саммит десятилетия по вопросам безопасности. Мероприятие войдет в историю еще и своей масштабностью. В Астану прилетели 75 официальных делегаций, в том числе почти 30 глав государств, представители международных организаций и СМИ. Всего где-то 5 тысяч гостей.

Не секрет, что существует больше желание придать новый импульс развитию организации. Мнение большинства участников ОБСЕ — нужны реформы. Об этом свидетельствует и разразившийся недавно экономический кризис. А еще отсутствие альтернативной мировой валюты, нестабильность в таких горячих точках как Афганистан. Открывая саммит, Нурсултан Назарбаев отметил, что сегодня краеугольным камнем безопасности становится экономический прагматизм. Организация нуждается в новых структурах, таких, как Совет по энергетической безопасности.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

Наша страна завершает миссию председательства в ОБСЕ. Мы поставили задачу вывести организацию из кризиса. Я надеюсь, наши усилия будут по достоинству оценены партнерами.

Процесс обновления организации — это наша общая задача, рассчитанная на длительную перспективу. Считаю, что в ОБСЕ было бы полезно наладить работу по прогнозированию различных проблем безопасности в ранге отдельного измерения. В качестве первого шага предлагаю учредить Институт безопасности ОБСЕ.

В более широком смысле речь о том, чтобы выйти на качественно новый уровень. В частности, высказано предложение сформировать единое пространство безопасности в границах четырех океанов. От Атлантического до Тихого и от Северного Ледовитого до Индийского. То есть, дать старт созданию евроатлантического евразийского сообщества, единой и неделимой безопасности. Генсек ООН Пан Ги Мун отметил что определенные успехи международного сообщества например в области ядерного разоружения имеются, однако, другие угрозы остаются в силе.

Пан Ги Мун, Генеральный секретарь ООН:

Регион присутствия ОБСЕ является местом нескольких затянувшихся конфликтов, которые неотложно нуждаются в мирном урегулировании на основе переговоров. Все те, кто живут в этих регионах, ждут решений. Как региональная организация, ОБСЕ идет в первых рядах, и здесь вы можете рассчитывать на ООН, как на надежного партнера.

То, что потенциал ОБСЕ должен использоваться более эффективно — мнение и нашей делегации. Беларусь на саммит привезла целый пакет предложений. Один из основных акцентов — это экономико-экологические предложения. По словам одного из представителей делегации, некоторые страны-члены ОБСЕ пытаются политизировать организацию и сделать ее инструментом своих интересов. При этом интересы небольших независимых государств не учитываются.

Кстати, в этом году ОБСЕ исполняется 35 лет. Беларусь — полноправный участник организации с 1992 года. Сегодня состоялась встреча главы белорусского МИДа Сергея Мартынова и госсекретаря США Хиллари Клинтон. Американский политик высказала благодарность Беларуси за решение отказаться от обладания запасами высокообогащенного урана и отметила, что рассчитывает на приезд белорусской делегации на саммит по вопросу ядерной безопасности в 2012 году в Корее. Наша страна получила официальное приглашение.

Хиллари Клинтон, государственный секретарь США:

Я хочу публично поблагодарить Беларусь за решение отказаться от обладания запасами высокообогащенного урана. Это очень существенный и важный шаг, предпринятый Беларусью.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Это является еще одним реальным подтверждением последовательной и ответственной политики Беларуси в области ядерного нераспространения.

По окончании переговоров стороны подписали совместное заявление. В нем отмечается, что Америка поддерживают усилия Беларуси по скорейшей реализации проекта строительства первой АЭС гражданского назначения.

Выступление Александра Лукашенко намечено на завтра. А сегодня глава государства провел ряд двусторонних встреч. Состоялось общение с Виктором Януковичем. Президент Украины пожелал своему белорусскому коллеге успехов на предстоящих президентских выборах. Речь также шла о расширении торгово-экономических отношений между нашими странами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть у нас общие вопросы, очень хорошие вопросы, выгодные вопросы, которые обеспечат нашу экономику и интересы наших людей. Я думаю, что если у нас дело пойдет, то мы в ближайшее время сможем обсудить более глубоко принцип решения.

Виктор Янукович, Президент Украины:

Нам приятно, что у наших соседей так развивается экономика. И я уже очень частно говорю: посмотрите, какой рост экономики, какой рост промышленности. Это слагаемые большой огромной работы. Вот эти и другие вопросы я бы хотел в очередной раз с Вами переговорить. Ну и, конечно, пожелать успехов на выборах. Украинцы за Вас будут переживать не меньше, чем Ваши друзья в Беларуси.

Площадка форума предполагает много неформального общения между главами государств. Александр Лукашенко и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в кулуарах саммита кратко обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимоотношений двух стран. Еще одна неформальная встреча состоялась с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Встреча состоялась и с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Президенты пообщались, как хорошие знакомые.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

С тракторами работаем, с комбайнами работаем, с бытовой техникой. Всё, о чём мы договорились — я слежу, чтобы все проекты были осуществлены. Это будет выгодно и для нас, и для вас. Я считаю, что у нас очень добрые дружеские отношения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень благодарен Вам за приглашение на саммит — потрясающе. Не для лести скажу — я же, как Вы сказали, волк старый, много видел саммитов. Самое главное — порядок: нигде никто не топчется, не громоздятся делегации, а их же не один десяток, мгновенно машины, перемещения, никаких пробок, заторов, на каждом квадратном метре все продумано. Никаких анархистов и глобалистов, никто не мешает работать. Саммит организован на самом высоком уровне, но не это главное. Главное, что после Стамбула прошло более десяти лет — если это организация, есть она или нет? Поэтому собрали людей — это великое дело.

Завтра — в заключительный день саммита — дискуссии и обмен мнениями продолжатся. О том насколько результативными они окажутся, покажет содержание итогового документа саммита ОБСЕ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».